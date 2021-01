Romina Power e il pensiero dolce per il figlio Yari

Romina Power e Yari Carrisi: quel rapporto madre figlio che scalda il cuore e traspare direttamente anche da immagini pubblicate sui social

E’ notizia di pochi giorni fa quella che riguarda la fine della storia d’amore di Yari Carrisi con Thea Crudi. La donna è una cantante olistica italo-finlandese, ha 32 anni, 15 in meno rispetto all’ex compagno. Ha una formazione musicale di stampo jazz. Scrittrice, ballerina, maestra di Mantra e meditazione affine alla sensibilità zen del figlio di Al Bano e Romina, che approvavano l’unione.

Poi la dichiarazione della Crudi a Diva e Donna. “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un viaggio piacevole e ne rimarrà un buon ricordo”. Dopo la storia conclusa con Naike Rivelli, figlia della celebre attrice Ornella Muti, il secondogenito della famiglia Carrisi sembrava aver trovato l’anima gemella.

Non c’è cura migliore per un mal d’amore che farsi consolare dagli affetti più cari. Chi se non una mamma sa trovare i modi e i gesti giusti per far ripartire un cuore spezzato? Il rapporto tra Romina Power e Yari Carrisi è sempre stato fortissimo, uniti da interessi comuni riguardo le filosofie orientali, la musica e il sogno di rivedere Ylenia, un giorno.

Romina Power. L’alba bucolica insieme a Yari

Romina Power pubblica una serie d’immagini scattate all’alba in cui è intenta a raccogliere mandarini insieme a Yari, suo secondogenito. I colori del mattino che inizia sono meravigliosi, madre e figlio si concedono un momento bucolico insieme.

I due sono legati dall’incredibile certezza che Ylenia, la figlia scomparsa a cavallo tra 1993 e il 1994, sia ancora viva e vegeta. Spesso la cantante americana pubblica foto del passato e appelli per avere notizie. Il padre, Al Bano, ha chiesto ed ottenuto la dichiarazione di morte presunta nel 2013 presso il tribunale di Brindisi.

Yari spalleggia la madre, convinto che la sorella sia ancora in giro da qualche parte. Ha dichiarato infatti: “Ho cercato Ylenia per tanti anni, raccogliendo informazioni e andando in giro per il mondo. Lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che sia ancora viva. Dopo il polverone mediatico che si è sollevato dopo la sua sparizione ha paura ad entrare in una situazione dove tutta l’attenzione sarebbe rivolta verso di lei. Questa è l’opinione che mi sono fatto. Ho due o tre idee su dove possa essere. Finché non avrò la certezza non voglio aggiungere altro”.