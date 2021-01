Caso Delphine Jubillar: misteriosamente riattivato il suo account Facebook

Mentre le indagini sulla scomparsa della giovane rallentano, un nuovo elemento è stato inserito nell’archivio.

Disparition de Delphine Jubillar dans le Tarn : colère et désillusion après le “réveil” de son compte Facebook https://t.co/cz7imMKZWo ah bah voilà : c’est bien impossible de poster un message vide sur fb. Triste pour les amis et la famille…

Delphine Jubillar, 33 anni, è scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 dicembre scorso a Cagnac-les-Mines, comune nel dipartimento del Tarn, in Francia. Da allora, l’infermiera, e madre di due bambini, non è più stata ritrovata. Il mistero della sua scomparsa resta irrisolto. Secondo l’avvocato dei parenti della giovane, questo mercoledì è stata osservata un’attività sospetta sul suo profilo Facebook. Pertanto, ieri mattina gli investigatori esortano all’estrema cautela, menzionando un potenziale bug, un malfunzionamento o errore, del software legato al social network.

LEGGI ANCHE >>> Accusato di cannibalismo: l’attore americano si ritira dal casting del film

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> La prima donna giustiziata dal governo federale: chi era Lisa Montgomery

Mercoledì 13 gennaio, l’account Facebook della giovane donna del Tarn, scomparsa da metà dicembre, ha condiviso un misterioso messaggio vuoto sul gruppo “citoyens en colère 81”; in italiano “cittadini arrabbiati 81”. Il post Facebook è stato eliminato pochi minuti dopo la sua pubblicazione. Secondo l’avvocato Philippe Pressecq, la pubblicazione “fantasma” è il risultato di un bug informatico. Difatti, l’esperto giuridico ricorda che “non è possibile pubblicare un messaggio privo di contenuto” sul social network di Mark Zuckerberg: “serve almeno un carattere per consentire la condivisione del thread.” – ha precisato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Connaissant FB, il sera facile de tracer l’adresse ip :”Disparition de #Delphinejubillar : interrogations autour d’un message publié et aussitôt effacé via son compte #Facebook mercredi ” https://t.co/CVRpis8IwR via @franceinfo

— Tenraul (@Tenraul1) January 15, 2021