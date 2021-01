Elisabetta Gregoraci, il maglione scopre tutto, sotto non c’è niente FOTO

Elisabetta Gregoraci, il maglione scopre tutto, sotto non c’è niente. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi fans

Elisabetta Gregoraci è una delle conduttrici più amate della televisione. L’abbiamo conosciuta tanti anni fa perché la sua storia con Flavio Briatore ha fatto molto discutere: la differenza d’età ha sempre insospettito l’opinione pubblica e per questo è sempre stata etichettata come un’arrampicatrice sociale. Col passare degli anni ha imparato a farsi conoscere e il suo matrimonio con l’imprenditore è durato, con grande stupore del pubblico. Si sono lasciati pochi anni fa ma si vorranno bene per sempre, soprattutto perché dalla loro unione è nato un bambino che amano più di ogni altra cosa al mondo.

Elisabetta Gregoraci, che spettacolo mozzafiato l’ultimo scatto sul suo profilo Instagram

Elisabetta quest’anno ha deciso di mettersi in gioco e di partecipare al Grande Fratello Vip. Qui ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, che l’ha corteggiata per due lunghi mesi: i due alla fine hanno scelto di rimanere solo amici e lei di lasciare il programma quando è stato annunciato il prolungamento fino a febbraio. Lei è volata a Dubai insieme a Nathan Falco e Flavio, con cui ha passato le feste e qualche settimana insieme, in famiglia.

Elisabetta non si è pentita di aver lasciato la casa e si sta godendo questo tempo libero insieme al suo bambino, che l’è mancato più di ogni altra cosa al mondo.