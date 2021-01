Francesca Brambilla sul letto con il reggiseno e nulla più addosso. Fan in estasi e valanghe di like per lei

Francesca Brambilla non si ferma nello sfoggiare il meglio di sé su Instagram. La showgirl continua ad apparire in intimo e in bikini succinti ed il risultato è sempre lo stesso, fa impazzire tutti.

Bergamasca di origini, e super tifosa dell’Atalanta, la bellissima bionda è seguitissima sui social con all’attivo un milione di follower. Ha sempre amato il mondo dello spettacolo e fin da giovanissima ha iniziato a lavorarci, ma il ruolo che le ha fatto raggiungere il successo è stato senza dubbio quello de La Bona Sorte nel programma di Canale 5 Avanti un altro.

All’inizio della stagione le voci la davano assente nel programma di Paolo Bonolis per rivederla nella casa del Grande Fratello Vip ma così non è stato. Rivedremo la showgirl anche quest’anno nel cast del quiz di Canale 5. Decisione inaspettata ma ben accolta da tutti. Nel mentre che le prime puntate vadano in onda Francesca si diletta a provocare su Instagram. La sua ultima foto è da infarto. Per vederla vai alla pagina successiva.

Francesca Brambilla solo il reggiseno e niente più