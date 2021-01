GF Vip, fuori urlano del prolungamento: scoppia il panico in casa, scatta la censura. Oggi pomeriggio qualcuno ha urlato fuori dalla casa che il programma finirà a fine febbraio

Oramai nella casa del Grande Fratello Vip è rivoluzione. Tutto è cominciato quando è stato annunciato l’ennesimo prolungamento del programma di Alfonso Signorini. Una notizia che non è affatto piaciuta ai fans dei concorrenti che sono stanchi di vederli così tristi e abbattuti, e desiderosi di uscire e tornare tutti alle proprie vite. Un prolungamento immorale e disumano per loro che sono chiusi in una casa da mesi, e che neanche sono a conoscenza di dover rimanere un altro mese e mezzo e non solo due settimane come pensavano.

GF Vip, qualcuno fuori urla del prolungamento: gli autori censurano i ragazzi

Dato che il prolungamento non è stato ancora annunciato e il web teme che gli autori abbiano intenzione di giocare sporco, così fuori è cominciata una vera e propria rivoluzione. E se tutto ciò che è stato fatto fino ad ora non ha funzionato, si è deciso di passare alle maniere forti: fuori dalla casa sono andati ad urlare del prolungamento. Ad apprendere questa notizia sono stati Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi, che sono stati immediatamente chiamati in confessionale dove sono stati messi subito a tacere.

Gli altri nella casa infatti non sono stati informati dai loro compagni e sul web è scoppiata la rivoluzione: cosa succederà?