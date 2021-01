Guendalina Tavassi su Instagram è una bomba: foto osé non mancano mai e neanche i commenti accattivanti dei fan

L’abbiamo conosciuta nella casa del Grande Fratello come concorrente dell’undicesima edizione, poi ha partecipato all’Isola dei famosi e successivamente al programma Tale e quale show. Oggi è un’opinionista del salotto pomeridiano e domenicale di Barbara D’Urso e un’influencer molto attiva sui social. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi, classe 1986, romana. Una mamma a tempo pieno di Gaia, ormai una ragazza e i piccoli della famiglia Chloe e Salvatore. Per questa donna la vita non è sempre stata facile, ha dovuto affrontare delle situazioni familiari che l’hanno messa a dura prova.

Guendalina Tavassi: su Instagram FOTO osé

Nella casa del Grande Fratello è stata uno dei personaggi attivi dell’edizione a cui ha partecipato, non si è mai tirata indietro e ha giocato come ogni concorrente dovrebbe fare. Tornando alla sua famiglia, Guendalina da Mamma ha dovuto affrontare delle difficoltà, infatti sua figlia Gaia è stata vittima di bullismo. Per fortuna però oggi le cose sembrano andare meglio e su Instagram l’influencer mostra soddisfatta la sua bella famiglia. Non solo però, ci sono anche foto osé che non passano inosservate dai fan sempre pronti a commentare. Le ultime li hanno fatti impazzire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

“Furia”, è il primo commento che salta all’occhio; “Che bocca” continua un altro. C’è pure chi la critica: “Ritirati”, scrive un utente. Non è che molti pensano che a forza di lavorare accanto alla D’Urso diventi come lei?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Ma la Tavassi non si scoraggia e continua la sua carrellata di foto quotidiane. Sorride alla vita e prosegue la sua strada. Adora il suo lavoro!