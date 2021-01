Miriana Trevisan sexy e sensuale: un fisico che fa impazzire- FOTO

Miriana Trevisan fa scintille su Instagram: sensuale, sexy e forme all’aria. E’ pioggia di like e commenti da parte dei fan

Molto attiva sui social, Miriana Trevisan non perde occasione per mostrare tutta la sua bellezza al pubblico virtuale. Molti la ricordano a Non è la Rai, il suo esordio, poi a Striscia la Notizia e da lì verso il successo. Oggi invece condivide con il web scatti mozzafiato che esplodono su Instagram sensuali e provocanti. Ogni volta è pioggia di like e i fan non riescono a fare a meno di commentare.

LEGGI ANCHE>>>Milly Carlucci e il sogno da bambina: “Come è cambiata la mia vita”

Miriana Trevisan: sensuale ed elegante, fan impazziscono

LEGGI ANCHE>>>Stefania Orlando, su le braccia ma si alza la gonna: sensualità – FOTO

Per anni ha avuto una relazione con il cantante Pago, ex concorrente di Temptation Island e Grande Fratello Vip. Insieme hanno anche un figlio, ma l’amore tra i due è finito come quello tra la showgirl e il suo ex Giulio Cavalli, compagno avuto dopo di Pago. Avrebbero dovuto sposarsi ma qualcosa è andato storto. Oggi Miriana è di nuovo single e dedica tutto il suo tempo al suo bambino. In attesa di una nuova storia d’amore, pubblica foto su Instagram dove appare sensuale come non mai. Incantevole, elegante, affascinante. Le sue forme sono sempre in pole position e i commenti dei fan spuntano da tutte le parti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

“Sempre più affascinante e deliziosa décolleté accattivante deliziose gambe da capogiro”, commenta uno dei fan; “Sei bellissima”, scrive un altro; “Semplicemente meravigliosa” aggiunge un utente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Dopo tanto tempo tornerà in televisione la showgirl che fece girare la testa a tanti italiani nel lontano 1991?