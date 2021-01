Laura Cremaschi è un fisico d’autore: il completo da sballo – FOTO

La showgirl Laura Cremaschi festeggia l’ultimo giorno in giallo per la città di Roma mostrando il suo fisico d’autore.

Approdata sui social con grande successo dopo aver partecipato a diversi reality show, la showgirl trentatreenne, Laura Cremaschi, non accenna a smentire il suo continuo aggiornamento per quel che riguarda il suo profilo Instagram. Amante dei viaggi, degli animali e della cucina, ed affezionata alla sua routine di allenamenti, la soubrette nella giornata di oggi ha deciso di mostrarsi in un outfit all’insegna della comodità.

Laura Cremaschi: il completo adatto ad un fisico d’autore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Nonostante le numerose voci di corridoio sulla dubbia veridicità del suo aspetto fisico, stando a quanto dichiarato da Laura, pare che in realtà non si sia mai sottoposta ad alcun intervento chirurgico per migliorare le sue forme. I capi d’abbigliamento scelti da lei in questo sabato mattina riescono ad adagiarsi piacevolmente sul suo fisico curvilineo donando al contempo l’idea che si tratti di un completo molto comodo da indossare.

L’ex Bonas di Avanti Un Altro interviene nello scatto con un’affermazione non del tutto scontata, dato che a partire da domani probabilmente molte regioni, tra cui il Lazio, potranno cambiare colore. “Oggi a Roma siamo gialli 💛 voi?“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Pare che al di là degli apprezzamenti nei confronti del suo aspetto fisico, la domanda sia stata particolarmente azzardata, andando a toccare un tasto dolente per gli italiani. Difatti, scorrendo tra i vari commenti al post, molte persone hanno risposto al quesito con meno entusiasmo, e con molta probabilità essendo già in zona rossa da alcuni giorni.