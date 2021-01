Sonia Lorenzini: sguardo serio è ipnotica e sensuale

Sonia Lorenzini posta uno scatto in cui si mostra seria e imbronciata. Baciata dal sole è comunque bellissima e sensuale.

“Scanso i falsi come i fossi”. Sonia Lorenzini posta su Instagram queste parole accompagnate da uno scatto in cui si mostra seria. Sole in faccia, la Lorenzini è comunque bellissima. Il suo sguardo è ipnotico e sensuale. Sembrerebbe trovarsi in macchina. Tanti i commenti di apprezzamento da parte dei suoi 911 mila follower.

Classe 1989, Sonia è diventata famosa a seguito della partecipazione a Uomini e Donne. Modella e influencer è entrata al Grande Fratello Vip 2020. Alta 1,78 su Instagram posta ogni giorno scatti in cui mostra tutta la sua bellezza, lasciando i fan senza parole.

Spesso indossa outfit unici, condividendo la sua passione per la moda. Fisico snello, sguardo profondo ogni abbinamento mette in risalto il suo fisico mozzafiato. Da sempre si è contraddistinta per la sua schiettezza, dote molto apprezzata dai suoi fan.

Sonia Lorenzini genuina e diretta: i fan la amano per questo

Sonia Lorenzini è entrata nel programma della De Filippi prima come corteggiatrice. Di seguito è salita sul trono al fianco di Luca Onestini e Manuel Vallicella. Da questa esperienza Sonia ne ha tratto molta notorietà. Già a Uomini e Donne si era mostrata genuina e vera conquistando il pubblico.

Durante il suo trono tra i corteggiatori l’ex Emanuele Mauti che entrò nel programma per riconquistarla. I due si mettono insieme e Sonia si trasferisce con lui a Verona. Qui diventa amica con Giulia De Lellis. Dopo pochi mesi di convivenza tuttavia la coppia si separa. Dopo la rottura Sonia si riavvicina a Federico Piccinato con cui si lega per anni. Nella primavera del 2020 i due si lasciano.

Di seguito Sonia è stata paparazzata al fianco di Eros Ramazzotti. Nonostante le varie ipotesi, tra i due non sembra essere successo nulla.

La Lorenzini è finita al centro del gossip anche in merito al rapporto con Mario Ermito. L’incontro tra i due è avvenuto su Instagram la scorsa estate dove hanno chattato per mesi. Nella casa del GF malgrado si siano avvicinati si è instaurata solo un’amicizia.

Uscita dalla casa più spiata d’Italia Sonia commenta quello che accade al GF tramite i social. Scrive didascalie taglienti conquistano i suoi fan.