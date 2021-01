Miss Claudia e la sua nuova foto su Instagram. Il lupetto prima copre tutto ma poi scopre. Decolleté che esplode

La regina di Avanti un altro, Miss Claudia, continua ad accendere gli animi, e non solo, su Instagram e con il suo ultimo scatta porta il sole.

Claudia Ruggeri è a dir poco esplosiva con forme conturbanti che tutti abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare proprio nel ruolo che ha da diversi anni nel programma di Paolo Bonolis. Verso di lei, nonostante di tempo ne sia passato molto, non mancano mai le critiche di essere stata favorita dal conduttore di Canale 5 per via della loro parentela.

Quale? Per chi non lo sapesse Miss Claudia è la cognata di Bonolis. La bella showgirl, infatti, è sposata con Marco Bruganelli, fratello della nota moglie Sonia. Ecco come i due sono parenti. Claudia ha incontrato suo marito proprio grazie a Bonolis nel 2004 quando lui conduceva Domenica In e la Miss di Avanti un Altro era nel cast.

E contro le accuse Miss Claudia risponde sempre con la sua bellezza mozzafiato ma anche con disinvoltura e solarità che la contraddistinguono.

Miss Claudia, il lupetto prima copre e poi scopre

Miss Claudia esplosiva come sempre su Instagram. La showgirl ha condiviso un primo piano bombastico. Capelli tirati e un ciuffo che le cade davanti il volto, super trucco e un decolleté da infarto.

Occhi contornati di nero e labbra che sembrano esplodere. Enormi, ben definite dal rossetto, e poi quel lupetto che tradisce.

Maglia nera a collo alto che sembra coprire tutto ma invece non è così. Il suo lato A è imponente lo sappiamo e allora la maglia nera diventa trasparente di fronte a tali abbondanze. Si intravede infatti tutto il reggiseno e il suo davanzale. Troppo costrittiva la maglia per le sue abbondanze.

“Buon sabato amici 😚 oggi un sole meraviglioso a Roma e da voi?” chiede Claudia e i suoi fan si scatenano.