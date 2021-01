Alessandra Celentano: lo schiaffo diretto all’insegnante di Amici

L’ex allievo colpisce l’insegnante Alessandra Celentano: la motivazione? Lo storico binomio tra onnipotenza ed arroganza.

L’artefice dello schiaffo morale alla ballerina ed insegnante di danza, Alessandra Celentano, sarebbe un ex allievo dell’accademia di Amici. Si tratta di Nicolai Gorodiskii, un ballerino di origini ucraine che, traendo da essa una cospicua notorietà dovuta al suo temperamento, ha partecipato alla precedente edizione della trasmissione televisiva in onda su Canale 5. La reazione improvvisa del ragazzo è stata provocata da un recente dibattito tra la stessa insegnante e Lorella Cuccarini.

Leggi anche —>>> Amici 20, lite furiosa durante la lezione: Alessandra Celentano perde le staffe

Amici, Alessandra Celentano vs Nicolai: le dinamiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

Potrebbe interessarti anche —>>> Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano umilia una concorrente: “Hai il piede brutto”

Tutto ha avuto inizio con il ritorno nel pomeriggio di ieri in trasmissione di Lorella, assentatasi per un periodo dopo aver contratto il coronavirus. Subito dopo essere tornata in studio, lei e la Celentano hanno avuto una discussione, data probabilmente dalla gelosia di quest’ultima viste le crescenti attenzioni comuni verso la guarigione di Lorella. In concomitanza con un altro capriccio della docente nei confronti, stavolta non di una sua allieva, ma di una ballerina affermata e prescelta della rivale, ovvero Elena D’Amario.

Durante una lezione tenuta dalle due, in assenza di Lorella, per visionare i progressi di Rosa, allieva della malata, le due sarebbero state in disaccordo fino al punto in cui la Celentano ha deciso di cacciare teatralmente Elena dalla sala prove. In diretta successivamente Alessandra si sarebbe giustificata consigliando alla sua insegnante: “di metterla in riga“. Perché considerata da lei come “un’indisponente“. Mentre Elena ha sostenuto che stava volutamente mettendo in difficoltà l’allieva e non avrebbe potuto non intervenire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolai Gorodiskii ⚡️ (@nicolaigorodiskii)

Di risposta a quanto accaduto il ballerino Nicolai è ha espresso la sua con un commento sui social. Lanciando un messaggio provocatorio e senza filtri alla sua ex insegnante Alessandra: “tutti capiranno che quello che ha fatto è bullismo e la possono denunciare pure! Deve sempre avere ragione […] Nella danza non è nessuno“.