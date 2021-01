Barbara D’Urso, vestitino corto e collant: una bomba d’ eros – FOTO

Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset attivissima sui social. In splendida forma ma gli haters sono scatenati

E’ stata più volte tacciata di essere la regina del trash. I giornalisti dicono di lei che faccia pessima informazione, che speculi sulle disgrazie altrui. Gli esperti dei media l’accusano di diventare veicolo d’ignoranza abbassando la qualità dei programmi televisi italiani. Il pubblico invece la ama ogni giorno di più e la invita ad entrare a casa propria con un solo click del telecomando.

Barbara D’Urso, noncurante delle cattive opinioni dei cosiddetti “esperti”, si gode ormai da tempo l’ennesimo successo di una stagione positiva con dati di share che la confermano sul podio delle conduttrici tv più seguite.

Nel 2019 grazie è stata eletta personaggio televisivo più significativo degli anni ’10. L’azienda per cui lavora, Mediaset, l’ha riconfermata nella conduzione di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

Barbara D’Urso. Gli haters scatenati sui social

L’ultimo post pubblicato dalla conduttrice tv su Instagram la ritrae, come lei stessa descrive anchein didascalia, con un mini abitino a fiori, gambe accavallate che mettono in mostra le gambe, impreziosite da un paio di collant stile parigino in pizzo. Immancabile cellulare in mano mentre scatta una foto allo specchio.

Ha usato troppo pesantemente i filtri. Il volto, completamente piallato, appare innaturale. Barbara D’Urso, classe 1957, a maggio compirà 64 anni. La sua bellezza intramontabile non ha bisogno di certi artifici. Se ne accorgono i follower. Quelli più accaniti non mancano di inviare messaggi al vetriolo: “Questa è fuori di testa ormai, sprofonda sempre più negli abissi della mera superficialità e autocelebrazione del nulla che la costituisce” – scrive qualcuno. Altri proseguono: “La volgarità in persona. Non sai cosa significhi l’eleganza”, “Pizzi e fiori insieme? Accostamento orrendo di una volgarità senza fine”.

Nessuna risposta dalla diretta interessata. Ci pensano i suoi fan a difenderla: “Mi piace il fatto che te ne freghi di tutti, più ti giudicano e più tu li provochi, brava divertiti”, “Ma se non vi piace perché la seguite?”