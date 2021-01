Wanda Nara , fondoschiena in mostra: oggi è formidabile- FOTO

La moglie di Mauro Icardi ha una sensualità innata e la mostra in ogni suo scatto in cui mette in risalto un fisico da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Bellissima e sexy in qualsiasi posa o abbigliamento che indossa. Questa volta nello scatto appare una prorompente Wanda con un fondoschiena che di profilo fa invidia a tutti!

La bella argentina si lascia immortalare davanti alla Torre Eiffel con una maglietta nera corta e un paio di leggins neri e bianchi, attillati che risaltano le sue forme sensuali.

Non solo modella, showgirl e influencer ma anche mamma di cinque figli. La bella Wanda infatti ha avuto tre maschi dal precedentemente matrimonio con il calciatore Maxi Lopez e due femmine da quello con Mauro Icardi.

Fece molto scalpore la fine della relazione con Maxi Lopez e l’inizio di quella con l’attaccante del Paris Saint German poichè i due erano amici.

Lopez e Wanda hanno divorziato dopo che l’uomo ha accusato la moglie di averlo tradito, e lei, di rimando, lo ha accusato di ripetute infedeltà coniugali cosicché i magistrati argentini hanno deciso a favore della donna.

Leggi anche —>>> Belen Rodriguez: sorprendente trasformazione, il prima e il dopo – VIDEO

Wanda Nara e quel fisico da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Potrebbe interessarti anche —>>> Paola Iezzi: in rosso per Natale e “campane” in mostra FOTO

Oggi Wanda è felice accanto a suo marito Icardi e insieme ai cinque figli sono una famiglia unita a cui non manca nulla.

Nella didascalia scrive in spagnolo un pensiero per la città che la sta ospitando: “Ho sempre sognato di conoscere questa città, ma non avrei nemmeno immaginato di vivere qui … non smettere mai di sognare!”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Infatti dopo aver trascorso diversi anni a Milano, dopo il trasferimento di Icardi dall’Inter al PSG la famiglia si è trasferita nella bellissima Parigi.