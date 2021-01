Claudia Ruggeri e il bikini che ti lascia di sasso: è boom di like

Respiro sospeso per la foto di Claudia Ruggeri in bikini, le sue forme prorompenti illuminate dal sole sono ipnotiche

Claudia Ruggeri in un cocktail di sensualità e fascino che è quasi una pozione magica, ti trascina in un vortice di seduzione ineluttabile.

Dotata di uno sguardo intenso e penetrante, la sua figura investe chi la osserva, e lo attira a sè come il cantico di una sirena. Infatti, della creatura leggendaria incantatrice, nell’ultima foto postata su Instagram non manca nulla.

In questi giorni difficili di chiusura e attesa, Miss Claudia delizia i suoi fan con un’immagine che fa viaggiare almeno con la mente. Appare in costume da bagno su una spiaggia da cartolina, facendo tornare l’estate sul social in estasi, ed è esplosione di like.

Claudia Ruggeri spettacolo della natura al mare

Visualizza questo post su Instagram

La showgirl è appoggiata sapientemente sugli scogli oltre i quali si scorge il mare, si può quasi avvertire il profumo del sale. Baciata da un tramonto caldo e arancione che la illumina alle sue spalle e ne evidenzia le forme, esibisce una posa magnetica e sensuale .

In un contrasto di colori tra cielo, sole e terra, Claudia Ruggeri spicca nella natura attraverso la mediterraneità che la caratterizza, e diventa uno spettacolo ipnotico per i numerosissimi followers.

I seguaci della Bonas di Avanti Un Altro infatti si contano in un milione, e quantificano il successo social di cui gode, derivato dalla capacità di stupire attraverso scatti che sono come scosse virtuali.

Lo dimostra una foto che ha stuzzicato i fan in questi giorni di tutt’altra stagione, ma non meno bollente. La Ruggeri viene ritratta in uno street look che se fosse indossato per strada, non garantirebbe la sicurezza urbana.

Visualizza questo post su Instagram

L’outfit è composto da una lunga tuta jumpsuit arricchita dalla cerniera che ne permette l’apertura, posizionata sotto il florido seno, formando un’ampia scollatura da capogiro. L’incontenibile lato A è perfetto, e il suo viso ammicca all’orizzonte, valorizzato da un raccolto che mette in mostra occhi e labbra per il piacere dei fan.