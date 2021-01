Carolina Stramare, cinquanta sfumature di bellezza, tubino da sogno – FOTO

L’ex miss Italia Carolina Stramare conquista gli utenti con l’ultimo scatto postato su Instagram: il tubino beige ne valorizza il fisico mozzafiato. Favolosa!

Carolina Stramare è senza dubbio una fra le vincitrici che hanno maggiormente lasciato il segno a Miss Italia. Reginetta di bellezza nel 2019, la modella è seguita da ben 190mila followers, che vengono quotidianamente “appagati” dalle foto favolose della Stramare. Nell’ultimo scatto postato su Instagram, Carolina ha indosso un meraviglioso tubino color beige: il fisico perfetto dell’ex miss Italia, esaltato dall’outfit, ha catturato immediatamente le attenzioni degli utenti. La modella, con i suoi lunghi capelli neri e gli occhi azzurri, ha conquistato fin da subito i cuori dei fan, ammaliandoli attraverso pose da diva e shooting mozzafiato.

Carolina Stramare, i commenti “piccanti” alle foto: bella e seducente

“È dai tempi della Martina Colombari o Anna Valle che l’Italia non aveva una miss così bella!“: i commenti di apprezzamento, sotto ai post di Carolina Stramare, si sprecano. D’altro canto, non potrebbe essere altrimenti data la bellezza eterea della miss, che ha vinto l’ambita corona nel 2019. La modella, la cui carnagione chiara si intona meravigliosamente con l’azzurro degli occhi e il nero dei capelli, è davvero un concentrato di sensualità.

L’ex reginetta di bellezza non viene tuttavia lodata solo per le indiscutibili doti fisiche. Ad incantare i followers, infatti, sono anche la semplicità e la trasparenza di Carolina, che nonostante la vittoria al concorso non si è mai montata la testa. “Si percepisce sempre il tuo essere te stessa. E lo apprezziamo tanto“: queste le parole che le ha rivolto un utente.

Carolina, che vanta di un’eleganza innata ed un fascino irresistibile, non può non conquistare gli utenti. I suoi post, a dir poco stupefacenti, sono una garanzia per tutti coloro che la seguono.