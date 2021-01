Valentina Vignali pronta per la vasca, la FOTO che manda in tilt il web: curve pazzesche

Valentina Vignali manda il web in tilt con l’ultimo scatto postato sul suo profilo: pronta per la vasca, le sue curve sono uno spettacolo per maggiorenni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Il selfie che Valentina Vignali si è scattata in bagno è davvero da bollino rosso. La cestista, di recente divenuta volto di Victoria’s Secret, appare più in forma che mai, dopo essersi sottoposta ad una dieta ferrea nei mesi scorsi. La Vignalona, già bellissima, sentiva l’esigenza di perdere alcuni kg di troppo, e di recuperare la fisicità persa dopo svariati mesi di inattività. A giudicare dagli scatti postati su Instagram, il risultato è a dir poco strepitoso: le curve della cestista, a malapena contenute dal costume, offrono agli utenti una visuale pazzesca. “Meravigliosa stratosferica ragazza” – scrive un utente, e qualcun altro aggiunge – “Corpo da urlo“.

LEGGI ANCHE —> Valentina Vignali vacanze sulla neve, lei è sexy anche sulle montagne – FOTO

Valentina Vignali, vacanze in montagna: un concentrato di sensualità