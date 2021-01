Dayane Mello zittita bruscamente dagli autori: bomba sul programma. La concorrente oggi pomeriggio ha sentito fuori dalla casa urlare la notizia del prolungamento fino al 26 febbraio

Dayane Mello è una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello Vip. Oggi la brasiliana ha ricevuto una notizia sconvolgente, proprio com’è successo ieri a Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I tre ieri pomeriggio erano in giardino hanno sentito qualcuno fuori urlare la notizia del prolungamento di un mese, prontamente è scattata la censura e i tre non ne hanno mai parlato. Pare che qualcuno in confessionale li abbia messi in guardia, ma non avendo proferito parola nessuno ha potuto averne la certezza.

Dayane Mello messa a tacere dagli autori del Grande Fratello Vip

Oggi Dayane ha ricevuto la medesima notizia mentre era fuori: è stata immediatamente chiamata in confessionale. Dopo essere uscita, ha raggiunto Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet e ha raccontato: “Ho sentito qualcosa fuori ma non lo posso dire. Mi hanno detto che non posso riportare le notizie esterne, soprattutto se sono false“. In verità la notizia non è falsa, è stato confermato che il programma si concluderà alla fine di febbraio, allora perché continuare a mentire? Pare, tra l’altro, che domani verrà decretato il primo finalista di questa edizione.

Sul web oramai danno per certo che domani la notizia verrà data perché non è giusto che qualcuno nella casa lo sappia e qualcun altro no. Andrà davvero in questo modo?