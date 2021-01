Belen Rodriguez dolce come il miele e quel pancino che spunta – FOTO

Belen Rodriguez su Instagram appare più decisa che mai a scoprire i particolari di una bellezza in formato “materno”: dolcezza infinita

La vita della showgirl argentina, Belen Rodriguez è cambiata di punta in bianco dalla scorsa estate. La supermodella sudamericana ha smaltito alla grande la “grana” De Martino, abbandonandosi all’amore più puro e sincero, tra le braccia di Antonio Spinalbese.

Da quando la coppia è insieme, nulla riesce più a separarli. Anche un piccolo screzio suona come una possibilità in più di rilanciare in maniera importante il loro “efferato” sentimento d’amore. L’estate turbolenta di Belen, segnata da momenti di imperturbabilità del proprio animo e forte delusione sul volto ha assaporato il meritato riscatto anche da un punto di vista estetico.

La sorella maggiore di Cecilia ora è lo splendido personaggio dello spettacolo, che abbiamo ammirato dal suo “primo” arrivo in Italia. Pose incandescenti per brand e franchising d’alta moda e un fisico perfetto, propiziato da continue sedute di stretching

Belen Rodriguez “scuote” la felicitià e il cuore: inarrivabile anche così…

La supermodella argentina, Belen Rodriguez sta attraversando un momento di estasi indescrivibile, accompagnato costantemente da scambi d’effusione e di passione, in compagnia del suo amato. Non aveva mai raggiunto un livello di felicità così elevato. Ma da quando ha incontrato lo stilista Spinalbese, tutta la sua vita è cambiata in positivo.

L’espressione sul volto è tornata ad assumere quei contorni limpidi e sfaccettature di “dolcezza” infinita, propri di chi è solito toccare il cielo con un dito. Al di là degli impegni sotto i riflettori, Belen, mai come in questo periodo è solita “scaldare” il cuore dei follower con pose “bollenti”, ma allo stesso tempo schiette e senza pregiudizi.

Travolta dallla voglia di eccellere in serenità ed adrenalina, Belen svela a tutti un pancino “galeotto” un pò troppo lievitato. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti la Rodriguez aspetterebbe un bambino dal nuovo compagno. Per lei sarebbe la “ciliegina sulla torta” di un nuovo percorso, sul quale spera di non incontrare altre “cocenti” delusioni