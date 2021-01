Roshelle di prima mattina: “Mi sono svegliata con la voglia di…” – FOTO

Roshelle balza dal letto alle prime luci dell’alba e tutta assonnata non riesce a contenersi: “Ho voglia di…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

L’impeto e l’energia di Roshelle, la cantante sexy, ex concorrente di X Factor hanno fatto scalpore nel cuore dei follower di Instagram. L’incidenza di Rossella Discolo sui social ormai non è più un mistero, ma una costante vera e propria, sin da dopo il successo su Netflix. era la prescelta tra i giudici, che le avrebbero volentieri assegnato il titolo di “campionessa” al grande show tra i cantanti.

Ma la quarta posizione finale ha solo rimandato l’affermazione del suo nome, nel mondo dello spettacolo. Passano mesi e di lei ancora se ne parla, finchè risale in cattedra con il singolo “00:23”, l’orario in cui le si “spezzava” il cuore, ovvero il momento in cui è costretta a rinunciare al suo amore e ripartire da una vita “ex novo”.

Insomma da quel momento in poi, Roshelle è un fiume in piena caratteriale, accompagnato da una bellezza attraente, di cui difficilmente se ne vanta, ma allo stesso tempo molto apprezzata dai fan

LEGG ANCHE —–> Alice De Bortoli sdraiata sul letto è atomica: FOTO che fa svenire!

Roshelle e il risveglio della “leonessa in gabbia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

LEGGi ANCHE —–> Elena Morali “festeggia” la Zona Rossa con forme in mostra pazzesche – FOTO



Da un paio di anni a questa parte, Roshelle nel mondo della musica non ha conosciuto rivali. Le basta un “pizzico” di pazzia per celebrare la creatività e la fantasia. Si tratta solo di due tra i tanti ingredienti che hanno contribuito a rendere la sua personalità “vincente”, unica, un esempio per tutti coloro che hanno l’energia giusta per iniziare il loro “cammino” in questo campo.

Non è riuscita ad emergere ad X Factor, probabilmente perchè non era riuscita, a dare, per questioni di tempo, la percezione al pubblico, di chi fosse realmente. Poi sono arrivati i primi backstage che hanno scoperto tutte le sue carte vincenti e in più quel fascino incontenibile, ricco di look stravaganti che rimandano ad un concetto di “pazzia” e adrenalina. E che le consentono di avere un ottimo appeal sotto i riflettori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Come se non bastasse, Roselle ha generato una seconda parte di standing ovation, con l’iscrizione ad Instagram. E’ in questo “capitolo” social che riesce ad esprimere il meglio di se stessa, con quel hair style “on fire”, caratterizzato dal viola accesissimo del suo casquet, lo stesso che abbiamo ammirato nell’ultima storia di Instagram e che ha contribuito ad un risveglio di prima mattina, tanto brusco e “con la voglia di fare urrà”.