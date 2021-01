Un like di troppo, un’errata interpretazione e poi il chiarimento: cosa è accaduto sui social tra Noemi e Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sono alle prese con la promozione del singolo “Pezzo di cuore” che ha sancito la loro prima vera collaborazione. Le due artiste hanno deciso di eseguire il brano nel programma che le ha lanciate, Amici. Ospiti della loro madrina e amica Maria De Filippi hanno emozionato il pubblico con la loro esibizione, al termine della quale i fan hanno invaso i social con commenti di elogio. A questi si sono aggiunte, come spesso accade, delle critiche e uno dei commenti a sfavore è stato condiviso dalla cantante Noemi.

Il botta e risposta tra Noemi e Alessandra Amoroso

Il tweet che ha scatenato polemica, ora cancellato, criticava “Pezzo di cuore” e le due artiste in maniera velata, facendo intendere si trattasse più di una trovata pubblicitaria che di voglia di fare musica. Noemi ha messo “mi piace” al commento, nel quale veniva citato come metro di paragone l’artista Inoki. Questa azione non è passata inosservata e i fan si sono subito scatenati a favore di Emma e Alessandra, attaccando duramente Noemi.

“È la dimostrazione che l’invidia è ovunque, soprattutto dalle donne che reputi amiche e con cui hai fatto dei concerti contro la violenza sulle donne e per il sostegno femminile” scrive un utente del social commentando l’accaduto. A questo punto è proprio Noemi a intervenire per placare gli animi. “Credo che questi commenti vadano nella direzione errata. Ho letto il post ed ero felice per l’elogio a Inoki, non ne ho colto da subito il senso critico“, scrive la cantante. “Impossibile da parte mia muovere una critica verso due artiste e donne straordinarie! Il loro pezzo è stupendo“, continua prima di spronare il pubblico ad ascoltarlo.

Per concludere la faccenda è intervenuta direttamente Alessandra Amoroso che ha risposto a Noemi, a nome anche di Emma. “Tranquilla Vero, siamo sicure che tu non abbia pensato al nostro pezzo come una trovata pubblicitaria ma solo una bellissima unione di due donne, due amiche nella musica“, scrive. Conclude volendo sancire la pace: “Tutto il resto è noia, viva la musica!“.

Alessandra Amoroso ha poi mandato un grande in bocca al lupo a Noemi per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Sembra quindi che si sia trattato di un semplice disguido, ora chiarito.