Blue Monday, da dove nasce il mito del “giorno più triste dell’anno”

Blue Monday, il giorno più triste dell’anno: origine e curiosità sulla “festività al contrario” elaborata dall’Università di Cardiff.

Anche quest’anno il Blue Monday è arrivato. Si tratta del terzo lunedì del mese, meglio noto come il “giorno più triste dell’anno”. Vi siete mai chiesti da dove derivi questa “festività pagana”, che a differenza di molte altre scoraggia piuttosto che allietare? L’origine risale al 2005 e l’idea proviene da Cliff Arnal, psicologo dell’Università di Cardiff.

Blue Monday, origine e curiosità sul “giorno più triste dell’anno”

Secondo quanto teorizzato da Cliff Arnal, il terzo lunedì del mese è il giorno in cui, a livello ideale, si condensano alcuni degli avvenimenti più spiacevoli del post vacanze. Il clima è tendenzialmente freddo e piovigginoso, il peso delle spese natalizie comincia a farsi sentire ed i primi propositi per il nuovo anno vengono contraddetti. Allo stesso modo l’influenze stagionale raggiunge il suo picco e l’atmosfera natalizia scema definitivamente. Si tratta dunque di una serie di fattori slegati tra di loro, ma che accumulandosi provocano ansia ed angoscia.

Per quanto affascinante possa apparire una siffatta teoria, appare piuttosto evidente che non ci sia nulla di scientifico alla base, tanto che molti ritengono che in realtà il Blue Monday sia solo un’operazione di marketing. Pare infatti che la mente dietro alla diffusione di questo mito sia il team di Sky Atlantic, impegnato nell’operazione di promuovere le vacanze estive.

“Inizialmente mi è stato chiesto di inventare quello che pensavo fosse il giorno migliore per prenotare una vacanza estiva – ha raccontato Arnal nel 2010 -. Quando ho iniziato a pensare ai motivi che potessero spingere una persona a prenotare una vacanza, ho messo insieme tutto ciò che avevo sentito dire dalle persone sul disagio provato nei lunedì successivi alle vacanze natalizie ed è così che è nato il Blue Monday”.