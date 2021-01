Chiara Biasi gioca maliziosa sul divano, il completo leopardato è grintosissimo. Che curve – FOTO

Nuova foto condivisa dalla modella Chiara Biasi, stavolta gioca maliziosa sul divano con una salopette leopardata. il seno è a vista

La lifestyle blogger e guru per molti vip del mondo dello spettacolo Chiara Biasi, è sempre proiettata verso look all’avanguardia e per molti versi stravaganti. Originaria di Pordenone è molto amica di Chiara Ferragni che l’ha diretta molto giovane e seguire il suo sogno che si è realizzato prima con il trasferimento a Milano e poi col diventare mentore di moda per milioni di follower che la seguono quotidianamente.

Nella vita privata di Chiara non c’è spazio per nessun uomo, la relazione conclusa con Simone Zaza e la convivenza durata due anni è ancora per lei probabilmente motivo di sconforto. Non ama pubblicare le sue frequentazioni sui social, quindi non sappiamo se in questo momento si sta frequentando con qualcuno.

Chiara Biasi ancora senza freni, il leopardato le dona

Sembra proprio che all’influencer friulana il leopardato piaccia proprio. Nelle sue pagine social infatti la vediamo spessissimo indossare completi e body con questa fantasia così aggressiva ma che lei sa calzare con una grazia sconfinata.

Nello scatto condiviso poche ore fa è tornata alla ribalta con una salopette senza maniche, appunto leopardata, pantaloncino corto sopra il ginocchio e bretelle molto scese che le fanno abbondantemente intravvedere il seno. Sta giocando maliziosa sul divano bianco, è sdraiata di schiena appoggiata sui gomiti mentre le gambe ruotano in aria, i calzini bianchi sono tutto un programma.

Chiara è un’ ispirazione per molte delle 2,7 milioni di follower che la seguono solo su Instagram. 18mila like in poche ore per lei e commenti molto calorosi.