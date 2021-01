La figlia di Ambra e Renga è cresciuta, sapete a chi somiglia Jolanda?

La figlia di Ambra e Renga l’avete mai vista? Oggi è una donna, ha compiuto 17 anni, è belòla come il sole e somiglia tutta a..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati una delle coppie più belle e invidiate dello spettacolo. Poi l’idillio si è rotto, oggi le loro strade si sono separate, pur essendo rimasti in ottimi rapporti per amore dei loro due figli: Jolanda e Leonardo.

E proprio la primogenita un po’ di giorni fa ha compiuto gli anni, 17. Ormai è grande e sta diventando una donna, bellissima potremmo dire. Mamma Ambra la mostra in uno scatto in cui sono sorridenti e abbracciate.

Molto simili c’è da dire, entrambe con outfit nero, capelli scuri. Impossibile non dire che non siano mamma e figlia anche se la somiglianza di Jolanda non è proprio tutta con la mamma. Il fascino di Jolanda è ereditato di certo da quello materno ma la somiglianza fisica non è tutta sua.

La figlia di Ambra e Renga, ecco a chi somiglia Jolanda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Basta guardare la foto condivisa da Ambra per il compleanno di Jolanda per capire che la somiglianza fisica non è di certo tutta con la mamma.

“Grazie per avermi dato la vita 17 anni fa piccola mia, meno male che non ti sei spaventata dei miei interni”. Così Ambra ha scritto a corredo delle foto pubblicate. Quella odierna colpisce. Jolanda è uguale e spiccicata a suo papà Francesco Renga.

Nel volto si riconoscono i lineamenti del cantante, soprattutto nel taglio degli occhi. E anche papà Francesco le ha fatto gli auguri, scegliendo però una foto presa dall’album dei ricordi, quando la sua Jolanda era piccolissima e lui la teneva in braccio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

“Lo so che sono ripetitivo, so anche che ti vergognerai di questa foto, di questo post, so che ti sembrerà ingiusto. Ma oggi compi 17 anni. Sei già una bellissima donna, ma per il tuo papà resti così. La mia piccola, magica, unica principessa. La mia bambina… l’amore della mia vita, il suo senso. Auguri Jolanda”, la bellissima dedica del papà.