Sabrina Salerno seria e in total black: “Gli uomini veri sono pochissimi”

La cantante e showgirl Sabrina Salerno condivide sui social una citazione di Oriana Fallaci stupendo i suoi fan. Tantissimi i commenti di apprezzamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno spopola sui social con una citazione letteraria di Oriana Fallaci. La cantante, attrice e showgirl nel 1968 segnò la storia con il brano “Siamo donne oltre le gambe” cantato insieme a Jo Squillo. Oggi la Salerno rilancia un messaggio forte dedicato a questa tematica.

“Siamo uomini o caporali?! Più vado avanti, più scopro che di caporali ce ne sono tanti, di uomini pochissimi. Caporali vede, sono quelli che vogliono essere capi. C’è la guerra e sono capi. C’è la pace e sono capi. Sempre gli stessi. Io odio i capi come le dittature, le botte, la malacreanza, la sciatteria nel vestire,la villania nel parlare e mangiare, la mancanza di puntualità, la mancanza di disciplina, l’adulazione, i ringraziamenti. Principe Antonio de Curtis . ( intervista con Oriana Fallaci) PURA ATTUALITÀ.”, la didascalia pubblicata dalla Salerno.

Parole che accompagnano uno scatto in cui si mostra serie e raffinata. Look total black, make-up scuro. Unico dettaglio colorato un doppio cornino napoletano pendente di una catena argentata.

Molti dei suoi 734 mila follower si trovano d’accordo con la citazione della Fallaci condivisa da Sabrina.

LEGGI ANCHE > Sabrina Salerno, il decolleté in bianco e nero è pazzesco: esagerata – FOTO

I fan apprezzano il post della Salerno: gli uomini veri si contano sulla punta della dita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

LEGGI ANCHE > Sabrina Salerno dall’estetista, ma che fatica! Fotonica in slip – FOTO

Il post pubblicato da Sabrina Salerno su Instagram ha avuto un notevole successo. Molti follower si sono ritrovati nelle citazioni della Fallaci condivise dalla cantante al post. “Hai ragione ormai gli uomini si sa che si possono contare sulle dita di una mano”, il commento da parte di una sua fan.

Rimane tuttavia il mistero legato alla ragione che l’ha spinta a pubblicare queste parole. Viene da chiedersi se la cantante genovese sia stata spinta a condividere questo testo a seguito di una delusione. Intanto può apprezzare tutto il sostegno e l’affetto dei follower che la seguono ogni giorno.

Sabrina è attivissima sui social. Di recente ha postato uno scatto in cui ha sfoggiato una forma perfetta. Risultato ottenuto grazie a una dieta e ad alcune sedute di estetica rimodellante a cui si è sottoposta. Spesso posta sui social foto in cui mostra workout casalinghi, vista l’impossibilità di allenarsi in palestra. Da sempre Sabrina tiene molto alla linea.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

All’età di 52 anni, nonostante una gravidanza, sembra molto più giovane. Da 25 anni si accompagna all’imprenditore Enrico Monti. Sposati nel 2006 sono genitori di Luca.