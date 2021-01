Auto con a bordo un’intera famiglia si scontra con un’altra vettura: tragico bilancio

Un padre di 40 anni è morto in un incidente sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo nei pressi dello svincolo di Alcamo (Trapani).

Un morto e quattro feriti, questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. A perdere la vita un uomo di 40 anni che era al volante di un’auto sulla quale viaggiavano la moglie ed i tre figli, rimasti tutti feriti. La vettura si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra auto nei pressi dello svincolo di Alcamo est (Trapani). In pochi minuti sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Ennesima tragedia sulle strade del paese. Un uomo di 40 anni è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 17 gennaio, in un incidente stradale all’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Stando a quanto riportano i quotidiani locali e la redazione di Fanpage, la vittima viaggiava insieme alla moglie ed i tre figli a bordo di una Nissan Micra che si sarebbe scontrata frontalmente, per cause ancora in fase di verifica, con una Peugeot 206 condotta da una donna. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al conducente della vettura.

Sul posto, nei pressi dello svincolo Alcamo est, sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato subito le operazioni di soccorso. Per il 40enne non c’è stato nulla da fare, inutili i tempestivi soccorsi del personale medico. Le altre persone coinvolte nell’incidente sono rimaste tutte ferite, ma non in maniera grave, e trasportate in ospedale per le cure del caso.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi del caso e stanno cercando di risalire alle dinamiche dell’incidente costato la vita al padre 40enne. Dai primi riscontri, riporta Fanpage, pare che lo scontro possa essere stato causato dall’asfalto viscido per via della pioggia.