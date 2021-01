Alberto Matano, sapete chi sono genitori? Tutte le info su di loro e gli scatti di famiglia del giornalista di Rai 1

Tutti pazzi per Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta che tutti amano. Calabrese di origini, bella prestanza fisica e tanta professionalità acquistata sul campo, da mezzo busto del tg1 a inviato in tantissimi appuntamenti importanti per il Bel Paese.

Matano oggi è solo al timone dello storico programma pomeridiano di Rai 1 dopo l’esperienza dello scorso anno insieme a Lorella Cuccarini con la quale pare i rapporti non fossero del tutto idilliaci. Oggi infatti la conduttrice siede dietro i banchi dei professori di Amici di Maria de Filippi.

Il giornalista di strada ne ha fatta tanta e ha conquistato con semplicità e savoire faire il cuore del pubblico. Molti vorrebbero sapere di più di lui e della sua vita privata ma Matano è molto riservato e ci tiene e mantenere la privacy.

Ma ogni tanto ci concede qualche spazio anche nella sua famiglia alla quale è molto affezionato. Avete mai visto i suoi genitori?

Alberto Matano, i genitori: mamma Marisa e papà Franco

Mamma Marisa e papà Franco sono i genitori di Alberto Matano. Il giornalista ci ha regalato una loro foto quest’estate appena è potuto ritornare in Calabria a far visita alla sua mamma e al suo papà. Erano mesi che non li vedeva per via della pandemia e ritrovarli per lui è stato meraviglioso.

Lo ha definito addirittura un sogno dopo tanti mesi di lontananza. Dei genitori di Matano non si sa molto. Possiamo dire che a differenza dei loro figli sono rimasti in Calabria, a Catanzaro.

Di certo i genitori di Matano sono molto esigenti con il figlio. È stato lui a rivelare che la mamma lo preferiva al tg1 ma per suo amore ha imparato a guardarlo anche al pomeriggio, rimproverandolo per la troppa cronaca nera.

Papà Franco, invece, è stato più buono: “Lui di solito è il più benevolo dei due, ma stavolta mi ha rimproverato per l’anello che portavo al dito – ha rivelato il conduttore de La vita in diretta in un a vecchia intervista – Dice che non è fine, che non mi si addice”.

Guardando la foto c’è da dire che la somiglianza tra Matano e la mamma è impressionante, sono due gocce d’acqua e anche il popolo di Instagram l’ha fatto notare.