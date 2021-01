La Casiraghi condivide una foto su Instagram in cui appare sexy più che mai in versione gattina nera con calze leopardate

La bella Carolina Casiraghi con calze nere leopardate, reggiseno nero e maschera da gattina. La Casiraghi non si smentisce mai, i suoi contenuti sono sempre impeccabili e soddisfano i numerosi fan. Le sue foto eleganti e sensuali fanno impazzire il web, lei che non si fa problemi a mostrarsi in ogni modo e spesso in lingerie. Scrive “Il mistero è seduzione”.

Carolina Casiraghi una seduzione continua sui social

Non smette di cercare di sedurre la bella Casiraghi, chi non si sa. Forse tutto il popolo del web. Le piace mettersi in mostra e far vedere il suo corpo. I suoi fan la acclamano, sono certo contenti di questa manifestazione sensuale. Dietro a questo esibizionismo però è chiaro che c’è un problema di fondo. Perché mostrarsi così tanto e sempre mezza nuda, quale sarebbe lo scopo? Farsi desiderare dagli uomini, farsi dire che è splendida e fantastica? Non è chiara l’intenzione della Casiraghi, ciò che è chiaro è che ama mettersi in mostra e ricevere complimenti e messaggi. Bella è sicuramente bella ma ha bisogno di una conferma evidentemente.

Alcuni hanno usato la parola arte per descrivere questi scatti, ma il fatto di scattare foto in biancheria intima a casa sua, che è una location pazzesca non è propriamente arte. Oltretutto lei gestisce anche l’azienda di famiglia, com’è possibile parlare d’affari e gestire una ditta con un profilo pubblico del genere? Riesce difficile ottenere credibilità. Ovviamente la libertà d’espressione è un diritto di tutti e ognuno è libero di agire come meglio crede. Tuttavia quando bisogna mandare avanti un’azienda di cui si è CEO, di solito bisogna mantenere una certa immagine. A quanto pare però alla Casiraghi non interessa, ed evidentemente il suo profilo Instagram non intacca in alcun modo il suo lavoro.