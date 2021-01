Elena Barolo ogni giorno è una sorpresa: a spasso per Milano fa girare la testa a chiunque la guardi, è un po’ troppo spogliata?

Lo stile a Elena Barolo non manca, anche perché è da otto anni fidanzata con lo stilista Alessandro Martorana. E così in giro per Milano sfoggia i suoi look eleganti e sempre alla moda, ma nel suo ultimo post su Instagram ha davvero esagerato. La bionda di nascita e per scelta, così si definisce lei sul suo profilo, è seguita da quasi trecento mila follower con i quali condivide alcuni momenti della sua giornata.

Elena Barolo: lato A in giro per Milano, l’avete vista?

La Barolo è una donna di classe, conosciuta da tutti per essere l’ex velina bionda di Striscia la notizia. Insieme a Giorgia Palmas ne ha fatta di strada, dagli studi Mediaset alla sua bella Milano in una vita di moda, spettacolo e eventi. Nella sua ultima foto pubblicata sui social la modella lascia tutti senza parole. Pantaloni bianchi e top trasparente, in dolce compagnia.

La showgirl si lascia fotografare per le vie di Milano in dolce compagnia della sua cagnolina, la sua amica fedele e sempre presente in ogni occasione. Di una dolcezza unica, Elena si scioglie per lei.

L’ex velina ha uno sguardo unico, quegli occhioni verdi conquistano chiunque la guardi e il suo sorriso è meraviglioso. Il tempo passa ma la sua bellezza resta così ferma negli anni.