Caterina Balivo come in passerella, stile da copiare e bellezza irresistibile

Caterina Balivo detta lo stile in un look tutto da copiare tra fascino ed eleganza: bellezza irresistibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

La conduttrice è nota per la sua elegante femminilità, sempre misurata e mai ostentatrice. Dotata di una bellezza irresistibile, è apprezzatissima anche per la semplicità e simpatia, che la portano ad essere ammirata dagli uomini e un punto di riferimento per il mondo femminile.

Seguitissima su Instagram, posta spesso scatti della sua quotidianità che sono un attimo di gioia per i suoi followers. Esempio di moda e ispirazione per le fan, alle quali lancia anche messaggi positivi.

Uno in particolare nei giorni scorsi aveva colpito nel segno, nel quale invitava a volersi bene anche attraverso il make up, nonostante non si possa uscire. Corredato di foto in cui si ritrae intenta a colorare le sue labbra perfette: divina.

Caterina Balivo come in passerella, look da copiare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Una ricercatissima Balivo che non smette mai di stupire in fatto di classe, intrinseca a lei anche in un look da tutti i giorni come quello postato su Instagram. Come sempre un passo avanti, fa venire voglia di togliere il piumino e avvicinarsi alla primavera.

Detta stile letteralmente dalla testa ai piedi, partendo dal taglio dei capelli scuri che è un attualissimo shaggy lob, impreziosito dalle schiariture. A scendere sfoggia il dolcevita bianco come una perla sulla sua carnagione ambrata e jeans blu che si inserisce nell’imprescindibile stivaletto con tacco a spillo animalier.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Il tutto avvolto in un magnifico e mai troppo classico impermeabile beige, che è sempre un must have nel nostro armadio. Adatto sia a un outfit elegante o casual, come questo sfoggiato dalla conduttrice, accessoriato dalla pochette a tracolla cuoio per ogni stagione. A prova di Miranda Priestly.