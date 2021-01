Cristrina Parodi, annuncio inaspettato su Instagram: l’incontro con Diana

Cristina Parodi ha annunciato su Instagram l’uscita del suo nuovo libro: parla dell’incontro con Diana, inaspettate dichiarazioni

Cristina Parodi annuncia l’uscita del suo libro che ha dello sbalorditivo. Racconta dell’incontro con lady Diana avvenuto nel lontano 1996, e riguarderà le ultime vicende reali. Dichiarazioni esclusive che la principessa ha rilasciato alla giornalista durante una cena trascorsa insieme dopo un convegno internazionale. Una profezia inedita quella che troveremo all’interno del libro.

LEGGI ANCHE–> Il principe Harry ha tradito Meghan Markle? Spunta fuori il nome dell’amante

Cristina Parodi: il libro su Harry e Meghan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Parodi (@criparodi1)

LEGGI ANCHE–> Lady Diana, il suo ex rompe il silenzio dopo 20 anni: tutta la verità

Cristina Parodi ha postato su Instagram le foto di un Convegno internazionale del 1996 tenuto a Rimini. Luogo dell’incontro con Lady Diana, chiamata come relatrice, mentre la giornalista faceva le veci del tg5 seguendo ciò che riguardava la famiglia reale.

Non è circoscritto a quell’occasione l’incontro, poichè la giornalista è riuscita persino a cenare con lei. E durante la conoscenza avviene qualcosa che ha dell’incredibile. Cristina afferma che la scelta dirompente e rivoluzionaria compiuta dai duchi di Sussex sarebbe stata profetizzata dalle parole di Diana. Il ricordo che conserva di tale vicenda l’ha spinta a scrivere un libro sull’uscita di Meghan e Harry dalla famiglia reale.

Paradossale, visto che lady Diana è scomparsa in circostanze mai completamente chiarite neanche un anno dopo, il 31 agosto del 1997. Non ha dunque avuto la possibilità di accompagnare la crescita dei suoi figli, non avrebbe potuto sapere dell’incontro tra Harry e Meghan e neanche della loro scelta. Eppure sembrerebbe avesse avuto uno sguardo sul futuro, che tristemente non ha potuto scoprire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Cristina Parodi, riferendosi al divorzio da Carlo, aggiunge “Diana non ebbe mai la possibilità di avere una nuova vita. Harry invece sì“. La data di uscita dell’attesissimo libro “E vissero tutti felici e contenti?” è stata fissata per il 21 gennaio. E il countdown è già in azione.