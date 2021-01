Il gattino con gli occhi tristi ha trovato una famiglia: l’incredibile storia

Mia, il gattino con gli occhi tristi, ha trovato una famiglia: salvata nel Kuwait, ora potrà finalmente conoscere la vera felicità

Mia, la gattina “con gli occhi tristi” divenuta celebre in tutto il mondo, sta per essere adottata. Salvato nel Kuwait dalla fondazione di Laila D’Souza, l’animale ha un taglio degli occhi decisamente singolare, rivolto verso il basso, che lo fa apparire come perennemente in preda alla paura. Laila, la sua salvatrice, la trovò lo scorso autunno “malata, infestata dai vermi e con problemi intestinali“. La famiglia che l’aveva presa in carico, a fronte dei problemi della gattina, decise di abbandonarla. Tuttavia, la vita di Mia è destinata a cambiare per sempre, grazie ad un’adozione del tutto inaspettata.

La gattina dagli occhi tristi è stata adottata: la storia di Mia

Laila, responsabile della “Winston Memorial Foundation”, nel Kuwait, non ha esitato un istante a farsi carico della piccola Mia. Dopo averla sottoposta a terapie medicinali e cure, la gattina si è rimessa in sesto, iniziando a dare prova di tutta l’energia posseduta. Nonostante il particolare taglio degli occhi, che le conferiscono un’aria triste, Mia è piena di vita.

“E’ diventata una palla di energia e la principessa del male“, ha confermato la D’Souza, lieta che l’animale si sia ripreso in così breve tempo. La fondatrice dell’associazione, oltre a Mia, ha salvato centinaia di gattini, con l’obiettivo di offrire loro delle condizioni di vita migliori. Fortunatamente, la storia di Mia ha avuto un epilogo felice: la piccola gattina è stata infatti adottata da una famiglia statunitense.

Poco prima di Natale, Mia, assieme ad altri 6 gattini, ha affrontato un lungo viaggio verso gli Stati Uniti. Giunto a Washington DC, l’animale ha potuto conoscere la sua nuova famiglia.