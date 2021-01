Matteo Renzi “abbandonato” anche da Malena, l’attrice a luci rosse: “Una volta stavo con lui”

Matteo Renzi è al centro del dibattito politico di questi giorni per aver scatenato una crisi di governo in piena pandemia. Anche Malena Nazionale, attrice a luci rosse, lo abbandona…

All’anagrafe è Filomena Mastromarino ma ora è meglio conosciuta con il soprannome di Maria Nazionale ed è un’attrice a luci rosse che ha lavorato con Rocco Siffredi. Prima dell’inizio della sua carriera nel mondo del cinema hard, Malena aveva un passato come militante del Pd, era precisamente la delegata dell’Assemblea Nazionale della regione Puglia. Come scrive “Libero Quotidiano”, durante un’intervista a “La Zanzara” su Radio 24, Malena ha detto di Matteo Renzi: “Una volta stavo con lui. Adesso non me ne frega niente”. Inoltre ha detto che il settore cinematografico a luci rosse per cui lavora è fermo, tranne qualche piccola produzione nella Repubblica Ceca. Ha poi aggiunto che si lavora solo online ma il suo lavoro vero è il set.

LEGGI ANCHE -> Malena Nazionale, l’attrice a luci rosse si copre ma non è cosi. Maestosa FOTO

Chi è Malena Nazionale, l’attrice a luci rosse che ha “abbandonato” Matteo Renzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

LEGGI ANCHE -> Malena Nazionale, l’attrice a luci rosse le “esce” in spiaggia FOTO

Dopo la militanza nel partito politico al fianco del leader, ora di Italia Viva, Matteo Renzi, Filomena Mastromarino diventa Malena Nazionale (classe 1983) quando conosce Rocco Siffredi a 30 anni. Del primo contatto con il noto attore e regista a luci rosse ricorda il provino, che, a suo dire, andò molto bene. In un’intervista infatti Malena ha dichiarato di aver raccontato a Siffredi di essere una ragazza normale che è stata sempre affascinata dal mondo del cinema hard e di avere un lato “birichino” da sperimentare. Questa sua caratteristica l’ha portata infatti a vivere, come lei stessa ha detto, esperienze “intriganti”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Ricordiamo la partecipazione della “ex” Filomena Mastromarino anche al programma dell’ Isola dei famosi, nella dodicesima edizione del 2017, dove si classificò quinta, quando la conduttrice era Simona Ventura coadiuvata da Stefano Bettarini.