Nuova foto sul profilo Instagram della Salemi: scatto dalla casa del GF Vip, per ricordare ai fans di sostenerla e farla arrivare in finale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Nel post Giulia Salemi indossa un vestito bianco e nero, che presenta al centro una fila verticale di bottoni e ha una scollatura a barca, che le lascia scoperte le spalle.

La foto è diventata virale con quasi 42.000 like e 775 commenti in sei ore, tra cui quello scritto dall’ex gieffino Andrea Mainardi, che le manda delle emoticon per sostenerla e darle forza.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, lite furiosa nella notte: è la rottura di un’amicizia?

Giulia Salemi è incapace di provare rancore: “…è un sentimento che non mi appartiene“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

LEGGI ANCHE >>> Pierpaolo Pretelli nasconde qualcosa? Giulia Salemi tenuta all’oscuro

Nel corso di un’intervista, Giulia Salemi ha raccontato come ha vissuto la separazione dei genitori: “Il rancore è un sentimento che non mi appartiene e cerco sempre di non provarlo. Non provo assolutamente rancore nei loro confronti. E’ stato un momento molto doloroso e fin da subito ho dovuto imparare a prendere delle decisioni assumendomene le conseguenze“.

Un’altra occasione in cui è stata male, ma non ha conservato rancore è stata la sua precedente relazione con Francesco Monte: “Ha segnato un capitolo della mia vita molto importante e ha rappresentato per me l’amore. Come per tutti gli amori che finiscono pian piano ci si dimentica del male e si ricorda il bene“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

E ancora: “Sono una persona che è in pace con sé stessa e non ho sensi di colpa. Ho amato e mi sono sentita anche amata in certi momenti e quindi sono felice così. Non ho alcun tipo di rancore perché ognuno poi si è rifatto la propria vita“.