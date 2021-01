Grande Fratello Vip, l’imitazione di Alfonso Signorini che fa indignare i fan

Alfonso Signorini fa la parodia di Maria Teresa Ruta in crisi. Scoppia la polemica sui social, i fan non accettano il comportamento in diretta

Ieri durante la messa in onda della 33esima puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha ufficializzato il nuovo prolungamento del reality: “Se il programma si è così prolungato è merito vostro, non sarà l’8 febbraio come previsto ma non molto tempo dopo. Sarà entro la fine di febbraio, non sto parlando del 28 o del 27. La fine del programma sarà entro la fine di febbraio, vi daremo al più presto la data, vi aspettano tre settimane piene”.

Durante la pubblicità Tommaso Zorzi ha un crollo di nervi, “No ragazzi io sto male! Non ne ho mai sofferto ma qui ho gli attacchi di claustrofobia”. Ma non è solo lui che nella Casa inizia a soffrire il colpo, anche Maria Teresa Ruta che ha perso il controllo e si è lasciata andare ad uno sfogo carico di pianto.

Il conduttore però ha annunciato la clip che la ritraeva in un modo che ha fatto davvero indignare i fan all’ascolto.

Il pubblico si scatena contro Signorini, “Che schifo!”

“Maria Teresa ha perso completamente la brocca e si è sfogata così con i suoi compagni d’avventura. Guardiamola perché ne vale davvero la pena”. Queste le parole di Signorini quando ha lanciato la clip con lo sfogo di Maria Teresa Ruta.

La donna è satura dopo la reclusione prolungata e le critiche continue da parte degli altri concorrenti. Nella clip la sentiamo urlare e battere i pugni, “Basta! Basta! Sono una persona”. Signorini però rientrato in studio ha però preferito continuare la beffa verso la Ruta, ha messo le mani in testa e ha sconvolto tutti ripetendo a pappagallo la frase appena sentita: “Baaasta! Baasta, lo dico io! Ahahah. Dopo scopriremo se è stato uno sfogo o dietro si nasconde qualche strategia nella casa”.

Il pubblico sui social si è lasciato andare a moltissime critiche per il gesto mostrato direttamente in tv. “Signorini decisamente fuori luogo”, “Ma Signorini che imita la Ruta? Ma tutto ok?”, “Io propongo la squalifica di Signorini”.

“Ridicolizzare un momento serio dove veramente una persona caccia di tutto e di più perché è al limite mi sembra veramente di una pochezza inutile. Che schifo!”. Vedremo se il conduttore farà delle scuse pubbliche alla diretta interessata e al pubblico a casa.