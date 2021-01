Lutto per Avanti un altro, Bonolis si commuove: “Sempre nel nostro cuore”

Ieri Paolo Bonolis ha fatto un triste annuncio sui suoi profili social: è morta la signora Eliana, una delle sarte storiche della Rai

Il programma “Avanti un altro” non è ancora iniziato, si dovrà aspettare marzo prossimo, ma il dietro le quinte dello show ieri ha subito una perdita importante e Paolo Bonolis ha voluto esprimere alcune parole di sconforto per chi gli è sempre stato vicino in questi anni.

È morta Eliana, una donna che da anni lavorava nel dietro le quinte del programma, nel reparto di sartoria. Le cause della morte non sono state rese note ma è davvero toccante l’annuncio dato da Bonolis per lei.

“Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana” ha scritto Paolo sul suo profilo Instagram dove ha allegato anche una bella foto della signora che regge tra le braccia una pianta con fiori bianchi. Anche la moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, ha voluto spendere delle parole di cordoglio per lei, che è stata un punto di riferimento per molti all’interno della rete Rai.

“E adesso…? ❤️ Mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non sempre erano piacevoli da vedere e sentire ma ti sei sempre presa cura dei nostri sentimenti e dei miei sbalzi di umori…una sera, ai Telegatti sono scivolata dalle scale del camerino di Paolo e sono planata su di te e sulla tua insostituibile bottiglietta di acqua e Coca Cola che avevi preparato, come sempre, per lui”.

“Ti prometto che farò in modo che chi si occuperà di lui gli faccia trovare sempre le camicie perfettamente stirare, le scarpe messe in fila e la sua bottiglietta magica ♥️…però l’orlo ai pantaloni lo farò fare leggermente più lungo 😊😉 Mi mancherai Eliana”.

Sono parole sofferte che toccano il cuore, che dimostrano come anche i volti nascosti dietro i programmi, sono quelli di persone che poi condizionano le messe in onda e l’umore dei conduttori. Persone buone che è bello siano ricordate da chi le ha conosciute per restare impresse nella mente di tutti.