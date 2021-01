Rosa Perrotta versione “Red passion” ti fa venire il crepacuore – FOTO

Rosa Perrotta lascia ancora una volta tutti senza fiato. L’influencer sperimenta nuovi colori ed è subito adorazione

La bella e sensuale Rosa Perrotta cambia tinte e prova nuove nuances. Il risultato? A dir poco strepitoso. L’ex di Uomini e Donne, oggi influencer seguitissima con 1,6 milioni di follower su Instagram non rinuncia mai a dedicarsi un po’ a sé stessa e poi anche al suo pubblico.

Nonostante la vita frenetica da mamma con il suo Dodo che le riempie le giornate e le sofferenze di cuore, ci regala sempre qualche raggio di sole. Per Rosa non è stato un periodo facile. Da poco trasferitasi a Milano con il suo storico compagno, Pietro Tartaglione, sono arrivare delle difficoltà di cuore.

Rosa non ne ha parlato molto né su Instagram e né tantomeno nei programmi televisivi e sui giornali, rifiutando le proposte che le sono state fatte. Ha voluto tenere per sé un momento particolare che pare che piano piano ora stia rientrando.

Lei con il piccolo Dodo è tornata a Milano dopo aver trascorso le vacanze a casa dei sui genitori e da qualche breve accenno nelle sue stories pare che ci sia anche papà Pietro.

Rosa Perrotta, occhi chiusi e spalle di fuori: una dea

E così, dedicandosi un momento tutto per sé, Rosa Perrotta ci regala degli scatti magnifici in versione “red passion” proprio come li definisce lei. Quattro foto una dietro l’altra, abbastanza simili, che la mostrano con una fascia in testa in una delle nuances del rosso.

Capelli sciolti che le cadono sulle spalle, tutte scoperte, labbra e occhi sempre sulle tonalità del rosso. Un trucco importante che le dona molto e che accentua i suoi lineamenti scuri.

Da quello che si intravede anche il vestito richiama i colori inusuali e audaci per lei come la stessa influencer li definisce nella didascalia, ma quello che lei ci concede sono le sue spalle e il suo petto tutti scoperti. Labbra carnose, occhi socchiusi e un’espressione che fa venire il crepacuore.

“Sperimentando nuances più inusuali e audaci: rubino, mattone, scarlatto, rosso caldo, amaranto. Trovo molto interessante l’effetto sugli occhi scuri come i miei. E a voi piace? Lo indossereste?” chiede al suo pubblico e per lei arriva una valanga di commenti e di like.