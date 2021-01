Torna Matrimonio a prima vista, gli esperti: “Attenzione ai colpi di scena”

Matrimonio a prima vista parte da stasera su Discovery+. Gli esperti lanciano le loro anticipazioni sulla nuova stagione

Sono passati poco più di due mesi dalla scorsa edizione, la numero cinque e oggi si parte già con la sesta. Parliamo di Matrimonio a prima vista che da stasera torna su Discovery+ con tre nuove coppie. A parlarne su Vanity Fair i tre esperti Fabrizio Quattrini, Mario Abis e Nada Loffredi che lanciano qualche anticipazione.

Da oggi si parte sulla piattaforma a pagamento in attesa della massa in onda in chiaro su Real Time. Un nuovo ciclo di episodi e altre tre coppie che arriveranno all’altare accettando di dire il loro sì al buio affidandosi solo ai consigli degli esperti del settore: lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Loffredi.

I tre non si sono sbottonati molto e non hanno lanciato degli spoiler ma hanno fatto delle anticipazioni succulente.

Matrimonio a prima vista, le anticipazioni degli esperti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAPV👰🤵 (@matrimonioaprimavistaitalia)

Una stagione molto intensa e ricca di colpi di scena, parola di Fabrizio Quattrini. L’intento, ha spiegato lo psicoterapeuta, è quello di “far vedere spaccati di vita fondamentali rispetto alle coppie e alle relazioni”. Non manca la ricerca dell’anima gemella ma è anche vero che si cercherà di far uscire le parti più significative dei protagonisti.

Le coppie coinvolgeranno ancora di più il pubblico assicura Mario Abis, un coinvolgimento così forte da creare degli schieramenti tra simpatie e antipatie. “Sarà un’edizione che risentirà del contesto esterno, che siamo riusciti a trasformare in un elemento narrativo ulteriore, e che sarà ancora più provocante della precedente, con un ritmo sempre incalzante in cui accadono continuamente delle cose” ha rivelato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAPV👰🤵 (@matrimonioaprimavistaitalia)

E su quello che potrà accadere in futuro, pensando anche ad un format con relazioni dello stesso sesso gli esperti stupiscono. È una cosa di cui si è già parlato e che piacerebbe a tutti ma necessiterebbe, hanno ammesso, di molto studio e di modificare il format, basato su una forte dose di eterosessualità, sull’omosessualità.