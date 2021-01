Michela Persico fantastica sul set, gonna super e che scollatura – FOTO

Michela Persico da’ prova di grande fascino ed eleganza, la giornalista più sexy che mai mette in mostra un fisico da top

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

L’abbiamo vista spesso in grandissima forma, incantare letteralmente i suoi fan su Instagram con scatti mozzafiato. Dopo la gravidanza e la nascita di suo figlio Tommaso, è tornata ancora più seducente che mai. Michela Persico, popolare giornalista e compagna dell’ex giocatore della Juventus Daniele Rugani, mantiene un fascino notevole, che probabilmente si è accresciuto ancora di più dopo la maternità. Tra le più seguite del suo settore sui social, continua a farci sognare mostrando grandissima eleganza e sensualità.

Michela Persico ammaliante, in gran forma con un fisico esagerato che risalta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Lo scatto di oggi in particolare riesce davvero a far girare la testa. Michela è sul ‘set’, alle prese con le registrazioni di un prossimo programma, di cui annuncia che ci farà presto sapere qualcosa: l’hashtag #comingsoon accende la curiosità. Mentre invece il suo outfit accende sicuramente la passione. Radiosa, con un sorriso irresistibile e con un abito che racchiude tutto il suo fascino esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Gonna lunga ma non tanto da non evidenziare le gambe perfette, top aderente che fa risaltare la scollatura, sempre molto generosa. Uno scatto davvero ben riuscito e che riscuote, ovviamente, il gradimento dei followers, che accorrono numerosi in termini di like e commenti.