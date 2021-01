Paola Turani ti strega con uno sguardo, bellezza mai vista – FOTO

Paola Turani posta su Instagram uno scatto in cui si mostra bellissima. Occhioni azzurri profondi è radiosa come non mai. Tantissimi i like e i commenti da parte dei suoi follower.

Regina di Instagram, Paola Turani conquista i fan con uno scatto in cui si mostra bellissima. Un primo piano che mette in risalto i suoi profondi occhi celesti e i suoi lineamenti regali. Il maglione bianco che indossa rende ancora più radioso il suo incarnato.

Tantissimi i like da parte dei suoi follower. La Turani accompagna al post una didascalia in cui si confida con i suoi fan in merito a un possibile cambio delle sue sopracciglia.

“Ieri ho capito una cosa: se hai una paranoia e ne parli alla tua community sulle stories stai pur certa che te la fanno passare! Sopracciglia ad “ali di gabbiano” o no.. io, nel dubbio, non le tocco! I giudici dell’Instagram hanno deliberato le miei sopracciglia sono salve, l’udienza è tolta”, le parole di Paolo.

La bellissima modella ha così risolto il dubbio legato a una possibile modifica della sopracciglia. Paola ha raccontato di non aver mai toccato la sua forma naturale e di aggiustarle ogni tanto. Molte fan apprezzano molto le sue sopracciglia invitandola a non modificarne la forma e a non ricorrere alla tecnica del tatuaggio. Altre la spingono a fare quello che si sente in quanto ognuno deve accettare il proprio aspetto in base ai suoi gusti.

Paola Turani: i fan apprezzano le sue sopracciglia naturali

“Stai benissimo così”, il commento che si ripete sotto il post pubblicato dalla Turani legato al tema delle sue sopracciglia. Alcuni follower rincuorano la modella commentando che in questo periodo di lockdown le paranoie sono in aumento per tutti.

Paola è da sempre apprezzata per la sua sincerità. Più volte sui social ha parlato di tematiche legate all’accettazione del corpo. In un post di qualche tempo fa aveva mostrato alcuni segni di cellulite nelle sue gambe slanciate. Complice lo stop di questi mesi che ci fa muovere meno, la modella ha voluto mostrare questo piccolo difetto per essere di esempio a tante ragazze che soffrono di insicurezza.

La Turani ha raccontato come nella sua carriera di modella abbia sofferto di sottopeso. Nonostante la sua forma perfetta spesso si è sentita dire dagli stilisti che non era abbastanza magra.

Ora dopo anni di lavoro su se stessa, non solo ha un fisico allenato e sano ma è anche sorridente e felice più che mai.