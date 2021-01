Rihanna. La pop star è sempre più concentrata anche nel suo ruolo d’imprenditrice del marchio Fenty Beauty. Il progetto per San Valentino

Vincitrice di nove Grammy Awards, tredici American Music Awards e altrettanti Billboard Music Awards. Secondo la prestigiosa rivista Forbes è l’artista femminile più ricca del mondo con un patrimonio che ammonta a circa 600 milioni di dollari. Rihanna, originaria delle Barbados, non è solo una delle pop star più famose di tutti tempi. Dal 2017 è anche un’imprenditrice di successo avendo lanciato alla New York Fashion Week il marchio di cosmesi Fenty Beauty.

Oggi si cimenta in un nuovo progetto. Ha presentato sul mercato una linea di lingerie in occasione della Festa degli Innamorati. La proposta per San Valentino è tutt’altro che sdolcinata, niente cuoricini e messaggi smielati: la campagna si basa su ben altri presupposti a partire dal nome, la capsule collection Savage (Selvaggia).

Rihanna. La collezione super hot per San Valentino

La presentazione della capsule collection Xclusive Savage X Fenty vede Rihanna stessa come testimonial. Firmata da Adam Selman si compone di 19 pezzi per rendere più hot il giorno dell’anno dedicato agli innamorati. Il prezzo è abbordabilissimo, dagli 11 ai 66 euro per capo, disponibili già all’acquisto su Amazon, Asos e Zalando.

Le taglie soddisfano pienamente qualsiasi tipo di fisicità, dalla più longilinea alla più formosa: dalla 32A alla 42DD. Il rosso, passionale e focoso, è il colore principe di tutta la collezione.

Certo, difficile in questo periodo pensare a festeggiare alcunchè. Ci pensa Rihanna a sviare l’attenzione da pandemia e quarantena. “Tu non sei il mio unico Valentino” – lo slogan esplicito del progetto della pop star, la quale ha dichiarato: “Fate quello che vi piace di più, tutto quello che fa stare bene voi e il vostro/a innamorato/a. Se vi fa sentire bene e vi fare sentire sexy, fatelo!”