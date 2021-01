Sandra Milo parla del fidanzato Alessandro: “Intimità sessuale? Non è un problema”

A Live – Non è la D’Urso, Sandra Milo ha parlato del fidanzato. “Non è una storia come le altre, non c’è intimità né rapporti fisici”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso)

Domenica scorsa presente in studio a “Live – Non è la D’Urso” l’attrice 87enne Sandra Milo, che ha voluto presentare in diretta ai telespettatori il fidanzato Alessandro Rorato, 49 anni, in collegamento da casa perché positivo al Covid. Ad accompagnare Sandra in studio, la figlia Azzurra.

L’attrice ha ritrovato la felicità dopo aver conosciuto l’imprenditore veneto che lavora nel settore della ristorazione e del catering. “A marzo faccio 88 anni. Sono felice di essere stata invitata a parlare di questa storia, perché è una storia molto bella, che consiglio a tutti. Soprattutto in questo periodo difficile”, esordisce Sandra.

Sandra Milo, “Non ci siamo dati nemmeno un bacio. L’amore spirituale, platonico esiste”

“Ci siamo incontrati a Venezia. Eravamo a una cena, lui era molto carino, riservato, molto gentile e presente con me. Mi ha colpito il suo affetto, un cavaliere d’altri tempi, il sogno di noi donne. Poi l’ho rivisto per il mio compleanno e mi ha portato un regalo bellissimo. Sembrava un libro, in realtà si apriva e si illuminava tutto. Lui ha idee molto fini, ricercate, mi ha conquistato”, racconta ancora l’attrice mentre parla con Barbara.

Poi incalzata dalle domande della conduttrice che chiede come è la loro affettività, Sandra spiega: “Lui è più affettuoso di me ci chiamiamo per nome ma anche con nomi come amore, tesoro, lui è più dolce e sensibile: sono fortunata ad averlo conosciuto. Non è una storia come le altre, non c’è intimità né rapporti fisici, non c’è quell’aspetto lì perché non ho l’età e non me la sento. Charlie Chaplin faceva i figli a 80 anni…ma è bello così”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Milo (@sandramiloreal)

Sandra Milo monopolizza quasi tutta la conversazione in studio e zittisce tutti quando racconta dell’anello che il fidanzato le ha regalato. “Non l’ho portato perché Alessandro dice che faccio troppo sfoggio e non è elegante. L’ho messo in banca. Non ci siamo dati nemmeno un bacio. L’amore spirituale, platonico esiste da sempre. Sono forme d’amore meravigliose, di complicità”.