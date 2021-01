Tommaso Zorzi e le differenze tra Aurora e Giulia, le reazioni

Tommaso Zorzi nella casa si sfoga e parla delle sue due amiche. Aurora e Giulia nella sua vita sono figire diverse. I dettagli

Tommaso Zorzi, grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip e anche tra i favoriti vincitori, si lascia andare e nella casa parla dell’amicizia. Un tema importante, per lui, che guarda ai rapporti veri e spiega che non tutte le relazioni sono uguali.

Si riferisce al differente rapporto che ha con Aurora Ramazzotti, sua storica amica e con la quale aveva anche litigato, e Giulia Salemi, oggi anche sua coinquilina nella casa più spiata d’Italia. Entrambe amiche ma con delle differenze.

Quella con la figlia di Eros e Michelle la ritiene profonda e vera, di tutt’altro stampo quella con l’influencer di origini iraniane.

Tommaso Zorzi: “Salemi e Ramazzotti non sono la stessa cosa”

Tommaso Zorzi ha raccontato di conoscere Giulia Salemi da sei anni ma che lei stessa ha ammesso di non averlo mai visto piangere fino ad ora. Le sue prime lacrime viste sul volto del concorrente sono stata proprio nella casa del GF Vip. E poi sgancia la bomba: “Non mi sono mai confidato con lei, si usciamo insieme..” come a voler intendere ma nulla di più.

Per Tommaso Aurora Ramazzotti è la sua migliore amica, “quella da cui vai se hai bisogno di parlare, confidarsi, sfogarsi”. La piccola Ramazzotti, ha spiegato il concorrente, sa tutto della sua vita come lui sa ogni cosa di lei. “Stiamo anche fino alle 2 del mattino sul divano a parlare dei nostri sbattimenti” ha ammesso.

E ci tiene a puntualizzare che i rapporti non sono tutti uguali. Conferma l’amicizia con la Salemi ma sottolinea che l’amicizia non è profonda come quella con Aurora.

Una bella lezioni di vita, insomma, oltre che un’analisi lucida e profonda, quella fatta da Tommaso Zorzi che ancora una volta non si è nascosto ma ha raccontato le cose per come stanno. E lui piace proprio per la sua sincerità, anche quando può essere “scomoda”. Giulia cosa ne penserà di questa considerazione? Staremo a vedere.