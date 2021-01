La bellissima web influencer posta una foto che fa arrivare la temperatura alle stelle anche in questo freddo inverno: ecco quale!

La “Vignalona“, così soprannominata da fans e amici per della sua statura, pubblica uno scatto piccante: entra in piscina con indosso un bikini azzurro, che ha lo slip a brasiliana.

In primo piano c’è il suo prorompente fondoschiena, capace di ipnotizzare migliaia di utenti, che le hanno lasciato 20.000 cuoricini virtuali e 70 commenti in poco meno di mezz’ora.

Il panorama è mozzafiato: sullo sfondo vediamo una piscina che contrasta con il paesaggio innevato di una fredda giornata d’inverno.

Valentina e la sua lotta contro il cancro: “Dicevano che non ero più quella di un tempo, ma nessuno sapeva“

Durante un’intervista, Valentina Vignali cerca di dare forza a chi sta lottando contro il cancro e racconta la sua esperienza: “Non ho scelto di parlarne subito quando stavo combattendo un po’ per scaramanzia, un po’ perché in quel periodo mi sono chiusa in me stessa. Avevo anche paura di essere attaccata dagli haters. L’ho fatto dopo, quando ho sconfitto il male, per lanciare un messaggio di speranza. Oggi ci sono tante persone che mi scrivono a riguardo“.

E ancora: “Non ho mai smesso di giocare: il basket è da sempre la mia passione più grande. Allenarsi era però devastante per via della radioterapia. No, non ho fatto la chemioterapia“.

Infine conclude dicendo: “Dopo un quarto d’ora ero stanca e ho ricevuto parecchie critiche, dicevano che non ero più quella di un tempo in campo ma in realtà nessuno sapeva“.