Ainett Stephens, sorriso radioso e super scollatura: bellissima – FOTO

Ainett Stephens è un raggio di sole in questo freddo inverno, la modella e conduttrice tv fa impazzire con un fisico da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Compirà 39 anni il prossimo 28 gennaio, una bellezza dal fascino esotico che non stanca mai e che continua a far sognare milioni di italiani e non solo. Ainett Stephens, modella venezuelana naturalizzata italiana, è sulla scena del nostro paese da diversi anni. Come ‘gatta nera’ ci ha lasciato più volte senza fiato, ancora oggi strappa veri e propri boati di ammirazione soltanto a guardarla. Una eleganza e una sensualità innate che non possono lasciare indifferenti e che sono ben noti quotidianamente, osservando il suo profilo Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ainett Stephens: i piedi all’aria e non solo, fondoschiena da baciare FOTO

Ainett Stephens, intramontabile ‘gatta nera’: la sensualità e l’eleganza nel sorriso, che sventola

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ainett Stephens con minigonna nera in pelle e top rosso, da capogiro – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Quest’oggi, Ainett lancia ai suoi followers un messaggio positivo per affrontare bene la giornata e quelle che verranno. In un freddo inverno difficile come questo, per i motivi che ben sappiamo, ce n’è davvero bisogno. Cita Voltaire e scrive: “La decisione più coraggiosa che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore”. Accompagnando il tutto con una foto con il classico sorriso impagabile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Un sorriso che apre il cuore, con la solita espressione di sensualità estrema data dal suo fisico prorompente. La scollatura esagerata attira l’attenzione e la solita pioggia di like.