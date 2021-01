Alberto Matano su Franco di Mare: “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda”

Alberto Matano si fa terra bruciata intorno ma con Franco di Mare il rapporto è sempre più forte, cosa c’è tra i due

Torniamo a parlare di Alberto Matano, conduttore della Vita in diretta, sempre al centro di polemiche televisive a causa del suo carattere rigido e freddo che spesso lo porta a distaccarsi dalle persone care. Anche durante la trasmissione il presentatore non si fa problemi a chiarire situazioni scomode o a stravolgere i piani della messa in onda. L’anno scorso lavorava accanto a Lorella Cuccarini, che ha abbandonato la nave a causa di incomprensione con il collega. Secondo la ballerina, Matano soffre di maschilismo e egocentrismo.

Alberto Matano e Franco di Mare: sono amici?

Non tutti però giudicano Alberto Matano in modo negativo, c’è pure chi lo stima molto e ha creato con lui un bel rapporto di amicizia al di fuori degli studi televisivi. Stiamo parlando di Franco di Mare, direttore di Rai 3. Ma cosa lega particolarmente i due volti noti della televisione? C’è un retroscena molto importante che nessuno conosce. Sembra che tra Matano e Di Mare ci sia supporto e tutela l’uno dell’altro. Il conduttore di Rai 1 sarebbe totalmente dalla parte del direttore di Rai 3 e anche che Di Mare sembra avere un forte ascendente su Matano, tanto che quest’ultimo delle volte abbia evitato di invitare nel suo studio di Rai Uno persone scomode o non gradite al direttore di Rai 3.

Intanto la Vita in diretta con Matano è un successo e il conduttore si sente lusingato dai complimenti che arrivano anche via social da parte del pubblico che lo stima e lo supporta.