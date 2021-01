Nevica, appena finito sulle auto compaiono delle strane impronte – FOTO

Nel Regno Unito dopo un’abbondante nevicata sono comparse sul tetto di una vettura delle orme con quattro dita, scatta il mistero

Il 17 gennaio si è celebrata la giornata mondiale della neve, un evento che dal 2012, nella terza domenica di gennaio, è diventata una ricorrenza a cui è possibile aderire soprattutto se si amano gli sport invernali e che sempre più avvicinano i bambini e le loro famiglie.

La notizia delle orme con le quattro dita è scattata solo qualche giorno prima rispetto questa data e ha fatto impazzire moltissimi curiosi che hanno pensato fosse una trovata pubblicitaria per promuovere la celebrazione.

In Inghilterra, precisamente a Gimsby, una donna si è ritrovata infatti misteriose impronte con quattro dita sul tettuccio della sua auto quando la mattina seguente è uscita per andare a lavoro. Il web è stato inondato dalle foto delle impronte misteriose, scattata la toto scommessa su chi le abbia lasciate.

Le foto delle impronte sulla neve sono diventate virali sul web

Alicia Smith ovviamente quando le ha viste sulla sua auto non poteva crederci, ha pensato subito ad uno scherzo di qualche ragazzo. Le foto scattate con lo smartphone mostrano le misteriose impronte salire vicino all’angolo sinistro del parabrezza fino sul tetto.

Alicia al Grimsby Live ha dichiarato: “Non avevamo mai visto niente di simile prima, è stato molto strano. Hanno una forma strana con solo quattro dita e non sembrano affatto umane. Non sono sicura che fosse un bambino. Perché qualcuno dovrebbe essere scalzo con questo tempo? L’auto è rimasta parcheggiata fuori casa per tutta la notte”.

“Il sentiero iniziava vicino all’angolo della portiera del guidatore e si spostava sul parabrezza, prima di attraversare il tetto e scomparire. Non abbiamo sentito né visto nulla. Erano le 10.30 quando siamo usciti e abbiamo visto le impronte. Non abbiamo minimamente idea di cosa si tratti e vogliamo vedere se qualcun altro ha visto qualcosa di simile”.

La donna ha condiviso le foto sulla sua pagina social per cercare di capire se qualcun altro poteva darle una spiegazione convincente. Al momento però non si è ancora palesato nessuno con una teoria su queste orme con quattro dita, le foto in compenso impazzando sul web.