Maria Grazia Cucinotta un ricordo da giovane, lascia senza fiato-FOTO

La bellissima attrice Maria Grazia Cucinotta appare incantevole in un ricordo di tempo fa, lascia senza fiato

Maria Grazia Cucinotta appare meravigliosa in un ricordo di tempo fa con una un’abito con scollo profondo sul décolleté. Lei è la rappresentazione della bellezza mediterranea in tutto e per tutto. Capelli lunghi e mori, occhi marrone e forme prorompenti. Lei che è di origini Siciliane e ha i colori della bella Sicilia, incanta tutti.

Maria Grazia Cucinotta attrice, mamma e donna che lotta per la violenza contro le donne

L’attrice Maria Grazia Cucinotta è una donna formidabile in tutto. Una donna elegante e raffinata, una mamma presente e d’ispirazione, un’attrice bellissima e brava e sopratutto una donna che combatte contro la violenza e le oppressioni. Inoltre per chi non lo sapesse, la Cucinotta è diplomata in analisi contabile. Dopo il diploma si è poi trasferita a Milano per intraprendere una carriera nella moda. Partecipa poi a Miss Italia dove viene selezionata come valletta per il programma Indietro tutta.

Finisce poi a fare l’inviata per il Festival di Sanremo 1989. Comincia poi la sua carriera nel cinema con il film Vacanze di Natale ’90. Recita successivamente in Alto Rischio, Cominciò tutto per caso e Abbronzatissimi 2-Un anno dopo. Lavora poi in moltissimi altri film com registi importanti del cinema italiano, come Leonardo Pieraccioni, Ricky Tognazzi ma anche a livello internazionale con Woody Allen e Sharon Stone. Diventa anche produttrice con il film All the Invisible Children. Nel 2011 debutta anche ocme regista con il film Il Maestro, presentato alla 68esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica.

Durante la sua carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti importanti per il suo talento. Vince ad esempio nel 2009 il Premio Maratea per il Cinema. Sicuramente una delle attrici italiane più apprezzate e con una carriera ragguardevole.