Antonella Mosetti, spettinata in auto con un dècollète da favola: da brividi – VIDEO

Antonella Mosetti incanta il popolo di Instagram con una spettinatura da brividi e un dècollète da capogiro: spettacolo in auto

Bellezze di parte come quella di Antonella Mosetti difficilmente se ne trovano in giro. Più che altro i follower possono ritenersi soddisfatti che, nonostante l’età, la showgirl del Grande Fratello Vip sa come far emozionare un pubblico, che ha sempre creduto nei suoi mezzi.

In quest’ultimo periodo la vediamo scambiare effusioni con le telecamere dei social network. Oggi Antonella è sintonizzata su un doppio canale: da Instagram a Tik Tok, dove sorprende tutti con balletti e pose da favola.

Così, la sexy influencer trova il modo di farsi perdonare dalla movimentazione di critiche che “piovono” insistentemente sul suo conto. La raccolta di interazioni negative sbugiarda in qualche modo un sex appeal di assoluto valore. E lei in prima persona deve intervenire e ricorrere agli straordinari, pur di metterlo al centro dell’attenzione di tutti

Antonella Mosetti, scatto “glitterato” in auto: selfie chic da capogiro

Divenuta famosa per essere stata una delle ragazze, sexy simbol di “Non è la Rai” negli anni ’90, Antonella Mosetti non ne vuol sapere di appendere i vestiti alla moda al chiodo e porre fine ad una carriera di tutto rispetto. Oggi, a parte qualche ospitata in diretta televisiva e nelle vesti di opinionista, si è defilata leggermente dalla tv, lasciando spazio alla crescita mediatica alla figlia.

Entrambe nel recentissimo passato si sono rese protagoniste di un “terremoto” di emozioni e allo stesso tempo di delusioni. A causa degli avvicendamenti sentimentali all’interno della casa più spiata d’Italia. Oggi, Antonella ha deciso di mettere un punto alle disavventure televisive e scoprire i lati nascosti del suo bagaglio di forme incontenibili.

Oggi il menù di Instagram propone una showgirl in formato “brillantinato”, mentre spettina in maniera ultra sensuale i suoi capelli. Gli occhi di falco del pubblico però non possono lasciarsi sfuggire un dècollète panoramico, che lascia presagire ad un paesaggio di curve assolute. Un sogno ad occhi aperti per i fan che non hanno potuto fare altro che acconsentire all’ennesimo “colpo d’occhio” di una bellezza intramontabile