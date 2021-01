Belen Rodriguez la posa sexy sulle scale è qualcosa di unico – FOTO

Belen Rodriguez, incantevole su Instagram. In un gioco di luci, la bellissima showgirl si lascia immortalare sulle scale, più sexy che mai.

Belen Rodriguez crea subito un’atmosfera magica! La sua ultima foto su Instagram è qualcosa di spettacolare. Viene avvolta da un fascio di ombre per poi essere colpita dalla luce che ha la meglio. Il raggio luminoso infatti ne sottolinea la bellezza, elevandola a soggetto di contemplazione. Posa la showgirl argentina sulle scale, assumendo una posizione quasi eterea. Merito altresì dell’immenso tessuto leggero bianco che avvolge il suo corpo sottolineandone la silhouette. Sotto questo velo bianco non vi è niente, quindi ammirare la sua fisicità diventa qualcosa di accessibile. La sua figura è di profilo, con le mani che toccano il muro accanto. Lo scatto in bianco e nero le conferisce un tocco di mistero e fascino, elementi a cui i follower ne rimangono colpiti tanto da donarle in risposta al post tantissimi commenti di amore. Il boom di like è appena iniziato.

Belen Rodriguez, il pancino sospetto

Nelle scorse settimane diverse voci avrebbero annunciato la gravidanza della showgirl sostenendo che fosse giunta al terzo mese. Dalla foto postata non si vedrebbe alcun pancino sospetto ma solo una splendida figura, semplicemente divina. Belen nelle storie ha condiviso dei momenti divertenti con Santiago: mamma e figlio giocano con i filtri di Instagram. Non basta che attendere conferme o smentite da parte della diretta interessata. Una cosa è comunque sicura, ovvero la storia d’amore con Antonino Spinalbese procede bene tanto che Belen condivide momenti di tenerezza col fidanzato.

Esternazioni che dividono un po’ i fans: alcuni infatti a quanto pare non gradirebbero queste effusioni della coppia sui social.