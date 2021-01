Elisabetta Canalis, vestitino cortissimo e senza reggiseno, top – Foto

Elisabetta Canalis prima che i fan italiani possano andare a dormire sgancia il suo regalo di giornata. Gioca con i contrasti: sotto il vestito niente

Continua ad infiammare il web con i suoi scatti sempre sensuali e pieni di patos, non accenna nemmeno un attimo a fermarsi. Parliamo di Elisabetta Canalis, l’ex velina che è un condensato di pura sensualità. In tutte le salse piace sempre. Che sia quando si allena, quando è in casa con la sua piccola, quando è in giro in America e quando ci concede degli scatti un po’ piccanti.

Sarda di origine, Elisabetta vive da diversi anni ormai in California. L’ex velina molto nota oltre che amatissima nel nostro Paese ha una larga fama anche Oltreoceano. È lì che ha studiato, poi è diventata la compagna di George Cloney con i riflettori di tutto il mondo puntati addosso fino a quando ha trovato la sua stabilità e serenità al fianco del suo attuale marito, Brian Perri, noto chirurgo di origini italiane che l’ha resa anche mamma.

Skyler Eva ha compiuto nel settembre scorso cinque anni e la mamma che l’ha sempre voluta proteggere dai social evitandole commenti spiacevoli solo perché è sua figlia, le ha dedicato una foto inedita.

Elisabetta Canalis gioca con i contrasti: sotto il vestito niente

Elisabetta Canalis mette da parte per un attimo la famiglia, si sveste dei panni di mamma e moglie e sfodera tutto il suo fascino e la sua sensualità. È quello che accade nell’ultima foto pubblicata su Instagram.

Vestitino cortissimo e super attillato e forme che nonostante la “copertura” escono fuori. La moglie di Brian Perri è senza reggiseno e la cosa è palese. Le forme abbondanti del seno escono fuori in tutta la loro prorompenza senza lasciare nulla all’immaginazione nonostante la stoffa nera.

Maniche lunghe, collo alto ma lunghezze quasi inesistenti. Gioca con i contrasti Elisabetta che con i capelli legati, gli occhiali da sole scuri, guarda in là quasi in modo perso ma deciso, sensualissimo.

Non scrive nulla a corredo del post, solo un cuore, e nel mentre gli italiani si preparano ad andare a dormire lei dall’America lancia un sussunto incredibile.